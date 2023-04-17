Предел прочности: рухнет ли экономика Запада из-за антироссийских санкций

Санкции против РФ из-за конфликта на Украине стали самым большим просчетом Запада за всю историю. Такое мнение выразили авторы издания American Thinker. В то же время страны "Большой семерки" (G7) решили и дальше сохранять ограничения против РФ. Разбираемся, может ли западная экономика рухнуть из-за ошибок в противостоянии с Россией.

Курс на дно

Авторы статьи в American Thinker назвали санкции против РФ главным просчетом Запада потому, что они не поставили российскую экономику на колени. Хотя именно на это изначально надеялись заинтересованные лица, отмечается в материале.





из статьи American Thinker Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада СССР.

Пока вводящие санкции государства будут бороться с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей, российская экономика станет расти быстрее немецкой и британской. В будущем РФ перегонит по этому показателю и другие западные страны, включая США, говорится в статье.

Также авторы американского издания отметили, что Россия добивается успехов в военной сфере, сумев нарастить производство оборонной продукции. В это же время Запад столкнулся с дефицитом боеприпасов из-за внушительной поддержки Украины.

Кроме того, в статье говорится о дипломатических успехах Москвы. Россия укрепляет отношения со странами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, тогда как Запад теряет там свое влияние.

Одновременно с этим министры иностранных дел стран G7 на встрече в японском городе Каруидзава договорились сохранить "мощную поддержку" Украине и продолжить политику санкций против РФ. Более того, они намерены ужесточить контроль над соблюдением ограничительных мер.

Ранее еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс анонсировала уже 11-й по счету пакет санкций против России. Евросоюз хочет быть уверенным в том, что РФ не сумеет найти способ обойти санкции, объяснила она.

Запад выдержит?

С аргументами авторов статьи в American Thinker согласился директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он напомнил, что Международный валютный фонд (МВФ) недавно пересмотрел прогноз по росту ВВП России в 2023 году в сторону улучшения – с 0,3 до 0,7%. На Западе же считали, что с помощью санкций получится обрушить ВВП РФ на 15–30%.

В то же время из-за одного только отказа Евросоюза от российского газа в странах Европы взлетели цены, что повлекло за собой падение уровня жизни, обратил внимание Ордов.

"Но что мне кажется важным: успех параллельного импорта показывает, что бизнес в ЕС де-факто не был расположен к выполнению санкций. То есть ограничения не стали общепринятыми в Европе. Да, отдельные крупные компании ушли из России. Но они с удовольствием продолжают поставлять нам свои товары через третьи страны и посредников, так как это выгодный для них рынок", – отметил Ордов.

В Евросоюзе уже есть страны, которым в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации грозит дефолт. К таким Ордов отнес Италию, Испанию, Грецию и Португалию, так как у них есть довольно внушительный госдолг.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Европа в плане прочности экономики гораздо более ранимая, чем США. Но рухнет ли все до основания? Да нет, конечно.

"Но то, что европейцы, видимо, существуют не по средствам и уже прожили ресурсы будущих поколений – факт. Поэтому падение уровня и качества жизни – лишь вопрос времени", – подчеркнул Ордов.

Спустя почти год с начала спецоперации очевидно, что антироссийские санкции не повлияли на планы РФ по ее проведению. Хотя именно это было одной из основных целей их введения, отметил в беседе с Москвой 24 кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

Он обратил внимание, что параллельно с улучшением прогноза по ВВП России МВФ ухудшил его для США и стран Европы. "Это говорит о том, кто лучше адаптировался к санкционной войне. Получилось так, что страны, которые вводили ограничения, оказались хуже готовы к их последствиям", – подчеркнул Бадалов.

Однако эксперт не согласился с утверждением, что экономика Запада в конечном итоге рухнет. При этом он убежден, что в этих странах наступают непростые времена.





Лазарь Бадалов кандидат экономических наук Да, в западных странах из-за энергетического кризиса возникают проблемы в производственных отраслях. Но они сворачивают такие предприятия и переориентируются, например, на IT. Таким образом, они компенсируют потери одних отраслей за счет других.

Однако в конечном итоге экономика Евросоюза по своему объему все равно может уступить первенство БРИКС – союзу России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР. ЕС от этого хоть и не рухнет, но рискует потерять часть инвесторов, для которых вложения в страны БРИКС окажутся более выгодными, заключил Бадалов.

