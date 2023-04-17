Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:51

Экономика

Предел прочности: рухнет ли экономика Запада из-за антироссийских санкций

Санкции против РФ из-за конфликта на Украине стали самым большим просчетом Запада за всю историю. Такое мнение выразили авторы издания American Thinker. В то же время страны "Большой семерки" (G7) решили и дальше сохранять ограничения против РФ. Разбираемся, может ли западная экономика рухнуть из-за ошибок в противостоянии с Россией.

Курс на дно

Авторы статьи в American Thinker назвали санкции против РФ главным просчетом Запада потому, что они не поставили российскую экономику на колени. Хотя именно на это изначально надеялись заинтересованные лица, отмечается в материале.

Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада СССР.
из статьи American Thinker

Пока вводящие санкции государства будут бороться с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей, российская экономика станет расти быстрее немецкой и британской. В будущем РФ перегонит по этому показателю и другие западные страны, включая США, говорится в статье.

Также авторы американского издания отметили, что Россия добивается успехов в военной сфере, сумев нарастить производство оборонной продукции. В это же время Запад столкнулся с дефицитом боеприпасов из-за внушительной поддержки Украины.

Кроме того, в статье говорится о дипломатических успехах Москвы. Россия укрепляет отношения со странами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, тогда как Запад теряет там свое влияние.

Одновременно с этим министры иностранных дел стран G7 на встрече в японском городе Каруидзава договорились сохранить "мощную поддержку" Украине и продолжить политику санкций против РФ. Более того, они намерены ужесточить контроль над соблюдением ограничительных мер.

Ранее еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс анонсировала уже 11-й по счету пакет санкций против России. Евросоюз хочет быть уверенным в том, что РФ не сумеет найти способ обойти санкции, объяснила она.

Запад выдержит?

С аргументами авторов статьи в American Thinker согласился директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он напомнил, что Международный валютный фонд (МВФ) недавно пересмотрел прогноз по росту ВВП России в 2023 году в сторону улучшения – с 0,3 до 0,7%. На Западе же считали, что с помощью санкций получится обрушить ВВП РФ на 15–30%.

В то же время из-за одного только отказа Евросоюза от российского газа в странах Европы взлетели цены, что повлекло за собой падение уровня жизни, обратил внимание Ордов.

"Но что мне кажется важным: успех параллельного импорта показывает, что бизнес в ЕС де-факто не был расположен к выполнению санкций. То есть ограничения не стали общепринятыми в Европе. Да, отдельные крупные компании ушли из России. Но они с удовольствием продолжают поставлять нам свои товары через третьи страны и посредников, так как это выгодный для них рынок", – отметил Ордов.

В Евросоюзе уже есть страны, которым в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации грозит дефолт. К таким Ордов отнес Италию, Испанию, Грецию и Португалию, так как у них есть довольно внушительный госдолг.

Европа в плане прочности экономики гораздо более ранимая, чем США. Но рухнет ли все до основания? Да нет, конечно.
Константин Ордов
директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова

"Но то, что европейцы, видимо, существуют не по средствам и уже прожили ресурсы будущих поколений – факт. Поэтому падение уровня и качества жизни – лишь вопрос времени", – подчеркнул Ордов.

Спустя почти год с начала спецоперации очевидно, что антироссийские санкции не повлияли на планы РФ по ее проведению. Хотя именно это было одной из основных целей их введения, отметил в беседе с Москвой 24 кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

Он обратил внимание, что параллельно с улучшением прогноза по ВВП России МВФ ухудшил его для США и стран Европы. "Это говорит о том, кто лучше адаптировался к санкционной войне. Получилось так, что страны, которые вводили ограничения, оказались хуже готовы к их последствиям", – подчеркнул Бадалов.

Однако эксперт не согласился с утверждением, что экономика Запада в конечном итоге рухнет. При этом он убежден, что в этих странах наступают непростые времена.

Да, в западных странах из-за энергетического кризиса возникают проблемы в производственных отраслях. Но они сворачивают такие предприятия и переориентируются, например, на IT. Таким образом, они компенсируют потери одних отраслей за счет других.
Лазарь Бадалов
кандидат экономических наук

Однако в конечном итоге экономика Евросоюза по своему объему все равно может уступить первенство БРИКС – союзу России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР. ЕС от этого хоть и не рухнет, но рискует потерять часть инвесторов, для которых вложения в страны БРИКС окажутся более выгодными, заключил Бадалов.

Читайте также

Камзин Никита

экономиказа рубежомистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика