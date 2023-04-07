Лидер "желтых жилетов" заявил, что народ Франции не просил вводить санкции против России

Фото: depositphotos/viperagp

Французский народ не просил ввести санкции против России, и теперь страна оказалась в сложном положении. Об этом заявил основатель политического ядра движения "желтых жилетов" во Франции – ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет.

"Что касается санкций – эта ситуация вызывает сожаление… У Франции и России длинная история, насыщенная событиями, однако все было хорошо в целом. А теперь отношения деградировали", – приводит его слова РИА Новости.

Активист считает, что президент Франции Эммануэль Макрон встал в полную оппозицию к Владимиру Путину по указанию Брюсселя. При этом, подчеркивает Валет, западные страны сами спровоцировали РФ в ситуации с НАТО.

По его словам, последствиями западных санкций стали сложности в покупке газа и в сфере экономики. Он считает, что Франции покупка газа из США или других стран обходится гораздо дороже, чем из России и это поставило страну в сложное положение.

"Санкции против России повлияли на экономику Франции и французский народ, который ни о чем подобном не просил", – резюмировал он.

Ранее лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Париж выйти из НАТО. По его словам, все больше граждан Франции начинают уставать от гонки навстречу мировой войне, а НАТО и США вовлекают Францию в противостояние с Россией.

Акции протестов против пенсионной реформы во Франции стали агрессивнее

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!