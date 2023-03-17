Лидер французской правой партии призвал Париж выйти из НАТО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Североатлантический альянс и США толкают европейские страны к мировой войне, поэтому Франция должна выйти из состава НАТО. Об этом заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его словам, все больше граждан Франции начинают уставать от гонки навстречу мировой войне. Филиппо подчеркнул, что НАТО и США принуждают Францию к отправке Украине оружия и склоняют ее к вовлечению в противостояние с Россией. Из-за этого страны никогда не придут к миру, а лишь приблизятся к третьей мировой войне, заявил он.

Вместе с этим, считает Филиппо, НАТО и Штаты настроены против России, а также против КНР. Политик отметил, что они идут по очень воинственному пути.

"Этот Альянс необходимо распустить, у него нет никакой причины для существования, это организация войны, чему служат доказательством последние годы. Мы должны прекратить это повестку мировой войны против России и Китая, это совершенное безумие", – цитирует Филиппо РИА Новости.

До этого лидер французской правой партии "Патриоты" уже выступал с призывами выйти из состава Альянса. Он попросил Францию опомниться, когда руководитель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр заявил о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией.

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