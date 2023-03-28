Во Франции заявили, что политика НАТО на Украине является безумной

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Бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо заявил, что политика НАТО на Украине является безумной. Так он оценил планы Лондона по предоставлению Киеву.

"Отправка снарядов с обедненным ураном, отправка истребителей, провокации: НАТО сходит с ума на Украине!" – передает его слова RT.

Ранее Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном. Он уточнил, что боеприпасы, которыми Запад планирует снабдить ВСУ, не являются оружием массового поражения. Однако радиационная пыль, порождаемая при взрыве снарядов, способна нанести вред, что позволяет отнести боеприпасы к опасному оружию.

До этого посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщил, что Великобритания не откажется от поставок Украине таких боеприпасов из-за устоявшейся военной практики. Дипломат объяснил, что урановые снаряды могут применяться не только для "заправки" танков Challenger, но и немецких Leopard.

О том, что Лондон поставит Киеву новые боеприпасы, содержащие обедненный уран, стало известно 21 марта. Вместе с поставками снарядов Украина получит от Британии танки Challenger 2.

Снаряды с ураном используют только страны НАТО и только на чужой территории – МО РФ

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