"Макрон, убирайся!": жители Франции рассказали о протестах против пенсионной реформы

Во Франции с января не утихают протесты против пенсионной реформы. В последней акции приняли участие более миллиона граждан, произошли столкновения с полицией и массовые задержания. Жители страны рассказали Москве 24, что сейчас происходит на улицах Парижа.
Два месяца протестов
23 марта по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. Было организовано около 240 акций протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек.
Демонстранты устраивали стычки с полицией, бросались коктейлями Молотова, файерами и петардами, блокировали дороги. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и шумовые гранаты. Было задержано свыше 450 человек.
Забастовки начались во Франции в январе 2023 года. С того дня не раз была ограничена работа железных дорог, аэропортов, атомных электростанций, школ, потому что сотрудники организаций прекращали свою деятельность и принимали участие в акциях. В марте же началась забастовка сотрудников служб по вывозу мусора, из-за чего отходы начали скапливаться на улицах города.
Повышение возраста будет происходить постепенно с 1 сентября 2023-го и завершится реформа к 2030 году.
"Такого я точно не видела"
На улицах Парижа демонстрации проходят ежедневно. После таких акций горит мусор, покрышки, мусорные баки, люди разбивают остановки, витрины магазинов, банков, ресторанов. Все это сильно тормозит повседневную жизнь горожан, рассказала Москве 24 живущая в Париже журналист Анастасия Рикеза.
По словам Анастасии, люди настроены решительно и собираются выходить на улицы, пока реформу не отзовут.
"Я 6,5 года живу в Париже, и такого я точно не видела. К сожалению, Франция очень сильно изменилась за это время. Совсем другое общество, настроения. Я понимаю рабочий класс, они платят огромные налоги, продукты сильно выросли в стоимости. Поэтому эта борьба не только за пенсионный возраст", – отметила она.
Проживающая в столице Франции гид Анна Карпантье в разговоре с Москвой 24 отметила, что в основном демонстрации проходят организованно и санкционированно, однако есть группы людей, которые крушат машины и поджигают мусорные баки. При этом на туристической жизни страны массовые протесты почти не отражаются.
"Единственный момент: периодически музеи открываются с опозданием или билеты купить нельзя. Например, если в четверг была забастовка, то в среду билеты не продавались", – отметила Анна.
При этом на центральных улицах, рядом с Лувром и Эйфелевой башней мусора нет. Однако в других районах, где меньше достопримечательностей, действительно можно встретить горы неубранных отходов, заключила Анна.