"Макрон, убирайся!": жители Франции рассказали о протестах против пенсионной реформы

Во Франции с января не утихают протесты против пенсионной реформы. В последней акции приняли участие более миллиона граждан, произошли столкновения с полицией и массовые задержания. Жители страны рассказали Москве 24, что сейчас происходит на улицах Парижа.



Два месяца протестов

23 марта по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. Было организовано около 240 акций протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек.

Демонстранты устраивали стычки с полицией, бросались коктейлями Молотова, файерами и петардами, блокировали дороги. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и шумовые гранаты. Было задержано свыше 450 человек.



Жеральд Дарманен глава МВД Франции Вчера мы зафиксировали 903 возгорания уличной мебели или мусорных баков в Париже, 457 задержаний по всей Франции, кроме того, 441 полицейский и жандарм получил ранения.

Забастовки начались во Франции в январе 2023 года. С того дня не раз была ограничена работа железных дорог, аэропортов, атомных электростанций, школ, потому что сотрудники организаций прекращали свою деятельность и принимали участие в акциях. В марте же началась забастовка сотрудников служб по вывозу мусора, из-за чего отходы начали скапливаться на улицах города.

12 марта сенат Франции принял реформу, которая предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Это вызвало протесты по всей стране. 16 марта премьер-министр страны Элизабет Борн сообщила , что закон в итоге будет принят без голосования в парламенте, и это только усугубило протестные настроения. Повышение возраста будет происходить постепенно с 1 сентября 2023-го и завершится реформа к 2030 году.

"Такого я точно не видела"

На улицах Парижа демонстрации проходят ежедневно. После таких акций горит мусор, покрышки, мусорные баки, люди разбивают остановки, витрины магазинов, банков, ресторанов. Все это сильно тормозит повседневную жизнь горожан, рассказала Москве 24 живущая в Париже журналист Анастасия Рикеза.





Анастасия Рикеза жительница Парижа Не работает общественный транспорт, постоянно отменяют поезда, электрички, рейсы. Такси тоже не доедет, если в маршруте есть улицы, где проходит манифестация. Я работаю на себя и удаленно, поэтому могу передвинуть какие-то встречи и дела, а вот наемным работникам сложнее. Демонстранты скандируют "Макрон, убирайся!", невозможно найти довольных данной реформой.

По словам Анастасии, люди настроены решительно и собираются выходить на улицы, пока реформу не отзовут.

"Я 6,5 года живу в Париже, и такого я точно не видела. К сожалению, Франция очень сильно изменилась за это время. Совсем другое общество, настроения. Я понимаю рабочий класс, они платят огромные налоги, продукты сильно выросли в стоимости. Поэтому эта борьба не только за пенсионный возраст", – отметила она.

Проживающая в столице Франции гид Анна Карпантье в разговоре с Москвой 24 отметила, что в основном демонстрации проходят организованно и санкционированно, однако есть группы людей, которые крушат машины и поджигают мусорные баки. При этом на туристической жизни страны массовые протесты почти не отражаются.

"Единственный момент: периодически музеи открываются с опозданием или билеты купить нельзя. Например, если в четверг была забастовка, то в среду билеты не продавались", – отметила Анна.





Анна Карпантье гид Путешественников очень много, никого это не пугает. Люди гуляют, подходят к Эйфелевой башне, делают красивые фото, ходят в рестораны, посещают музеи. Да, иногда бывают какие-то проблемы с транспортом, поэтому люди заранее берут трансфер, если надо доехать до аэропорта, чтобы не передвигаться на метро. Лично у моих туристов забастовки проблем не вызвали.

При этом на центральных улицах, рядом с Лувром и Эйфелевой башней мусора нет. Однако в других районах, где меньше достопримечательностей, действительно можно встретить горы неубранных отходов, заключила Анна.