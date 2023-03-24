Визит Карла III во Францию перенесут из-за протестов против пенсионной реформы

Фото: AP/ТАСС/Jacob King

Визит короля Великобритании Карла III во Францию перенесут на фоне протестов против пенсионной реформы, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Там подчеркнули, что поездку короля во Францию решили перенести из-за объявления в республике нового общенационального дня протеста. Первоначально визит был запланирован на 26–29 марта.

12 марта сенат Франции принял пенсионную реформу, вызвавшую протесты по всей стране. За принятие реформы проголосовали 195 сенаторов, против выступили 112. Согласно законопроекту, к 2030 году возраст выхода на пенсию во Франции увеличится с 62 до 64 лет. Кроме того, в законе прописано увеличение размера минимальной пенсии до 1,2 тысячи евро.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что закон о повышении пенсионного возраста будет принят без голосования в парламенте. Премьер подчеркнула, что французские власти и она лично готовы взять на себя ответственность за принятие данной реформы.

В этот же день по всей Франции около 480 тысяч человек продолжили принимать участие в протестах против повышения пенсионного возраста.

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