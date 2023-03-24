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Новости мира: количество протестующих против пенсионной реформы во Франции превысило 1 млн

Новости мира: количество протестующих против пенсионной реформы во Франции превысило 1 млн

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Количество протестующих против пенсионной реформы во Франции превысило миллион человек. Стычки становятся все жестче – в ход идут петарды и коктейли Молотова. Полиция в ответ использует слезоточивый газ и водометы. В столице страны задержаны 80 человек. По информации СМИ, по всей Франции в четверг, 23 марта, в результате столкновений с манифестантами ранены более 120 силовиков.

В Израиле недовольны судебной реформой, которая позволить правящей коалиции назначать судей в Верховном суде. Тысячи людей в Тель-Авиве вышли на улицы в знак протеста против перемен, которые уже окрестили судебным переворотом Нетаньяху. К полудню митингующие заблокировали все центральные магистрали Тель-Авива.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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