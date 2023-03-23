В Генпрокуратуре РФ предлагают ужесточить контроль за качеством воздуха – СМИ

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

Генпрокуратура РФ направила в Минприроды предложения о необходимости улучшения нормативно-правовой базы, которая позволит контролирующим органам лучше реагировать на жалобы граждан о присутствии в воздухе неприятных запахов. Об этом сообщает газета "Известия".

Причиной обращения в Минприроды в Генпрокуратуре назвали жалобы россиян на качество воздуха и присутствие в нем неприятных запахов.

"При этом у органов контроля не имеется правовой и технической возможности определения источников запаха, его состава, а также нет оснований для привлечения виновных к ответственности", – заявили в ведомстве.

В Генпрокуратуре предлагают улучшить контроль за органолептическими свойствами воздуха и обновить перечень загрязняющих веществ, которые должны подлежать государственному регулированию.

Роспотребнадзор также выступает за контроль не только над выбросами производств, но и над запахами, пишет газета. В ведомстве заявили, что вопрос управления качеством атмосферного воздуха не должен сводиться только к нормированию содержания химических веществ в воздухе.

В Роспотребнадзоре сообщили, что данная задача носит междисциплинарный характер, и для ее решения необходима совместная работа Минприроды, Минпромторга, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, а также Росгидромета.

В Генпрокуратуре заявили газете, что такое взаимодействие проводится.

Ранее сообщалось, что прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад. Глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков заявил, что на протяжении всего зимнего периода в городе сохранялись интенсивные условия рассеивания.

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