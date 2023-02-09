В РФ нашли способ снижения концентрации углекислого газа в воздухе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главный инженер, физик Виктор Господинов получил патент на изобретение, помогающее снизить в несколько раз содержание углекислого газа в атмосфере при помощи дорог. Об этом сообщает RT.

Ученый выяснил, что снижение можно получить при добавлении в поверхностный слой дорожного покрытия адсорбента, который впитывает углекислый газ и иные парниковые газы. Человеку это не навредит, так как в процессе будут образовываться устойчивые химические соединения.

Господинов предложил использовать вещество природного или искусственного происхождения, способное хорошо поглощать углекислый газ. Например, для этого можно задействовать природный минерал брусит.

"Разведанные природные залежи брусита в мире составляют порядка 100 миллионов тонн, причем треть этих запасов находится в России (Кульдурское месторождение, Савкинское месторождение)", – говорится в документе.

Использовать материал можно на любой дороге: автомобильной, железнодорожной, взлетно-посадочных полосах или же пешеходных дорожках. По словам Господинова, как правило, именно дороги расположены в местах наибольшего выброса углекислого газа. Он заявил, что адсорбент добавят в дорожное покрытие в ходе строительства или ремонта.

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