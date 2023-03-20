Прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем год назад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прошедшей зимой воздух в столице был чище, чем год назад, из-за ветра и обильных осадков. Об этом сообщил глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.

"На протяжении всего зимнего периода в городе сохранялись интенсивные условия рассеивания, что благоприятно сказалось на качестве атмосферного воздуха", – отметил заммэра.

По словам Бирюкова, в декабре 2022 года в столице выпало в 2,3 раза больше осадков, чем обычно. Кроме того, январь этого года был ветреным, а в феврале выпадали осадки, которые поддерживали пониженный уровень загрязнения в городе.

Согласно данным мониторинга атмосферного воздуха, прошедшей зимой был выявлен низкий уровень загрязнения на всех типах территорий города. Кроме того, в феврале отметили наилучшие условия рассеивания загрязнений, заявил Бирюков.

В данных автоматических станций контроля загрязнения атмосферы указывается, что концентрация основных загрязняющих веществ в столице стала ниже по сравнению с зимним периодом 2021–2022 годов. Так, концентрация оксида углерода была ниже на 2%, диоксида азота – на 4%, взвешенных частиц РМ10 – на 5%.

Бирюков напомнил, что состоянию воздуха в Москве уделяется особое внимание. Круглосуточно в городе работают 56 автоматических станций с высокоточным оборудованием. Также эксперты проводят обследования при помощи передвижных экологических лабораторий с отбором проб воздуха.

Ранее заммэра столицы Петр Бирюков рассказал о качестве воздуха в городе в январе этого года.

В первый месяц 2023 года среднемесячная концентрация оксида азота вблизи дорожных магистралей стала на 15% ниже, чем в это же время в прошлом году. Между тем показатели наличия оксида углерода в воздухе около автотрасс снизились на 24%, в жилых районах – на 25%.



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