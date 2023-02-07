Воздух в Москве стал чище в январе из-за ветра

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заммэра столицы Петр Бирюков рассказал о качестве воздуха в городе в январе этого года. По его словам, показатели улучшились, если сравнивать с январем 2022 года.

Данные собрали автоматические станции контроля загрязнения атмосферы. В первый месяц 2023 года среднемесячная концентрация оксида азота вблизи дорожных магистралей стала на 15% ниже, чем в это же время в прошлом году. Между тем показатели наличия оксида углерода в воздухе около автотрасс снизились на 24%, в жилых районах – на 25%.

Как отметил Бирюков, причиной улучшения качества воздуха стали ветра. Он объяснил, что они оказывают положительное влияние.

Заммэра также обратил внимание на то, что рядом с автотрассами уровень загрязнений всегда будет выше.

Власти внимательно контролируют качество воздуха в Москве. В городе беспрерывно работают 56 автоматических станций, которые осуществляют мониторинг. Отмечается, что системы следят за содержанием в воздухе взвешенных частиц размером менее 2,5 микрометра – РМ 2. Именно они признаны наиболее опасными.

Ранее автоматизированную систему мониторинга воздуха Московского НПЗ признали лучшим проектом по цифровизации экологии. АСМВ охватила основные установки МНПЗ. Датчики, которые непрерывно контролируют качество воздуха, установили на дымовых трубах.

Данные в онлайн-режиме передаются в Росприроднадзор, департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и службы завода. Благодаря этому удается получать точную информацию об экологической ситуации на территории предприятия и при необходимости корректировать работу установок.

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