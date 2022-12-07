Москвичи смогут узнать о флоре и фауне района Капотня

Фото: Сергей Шинов

Московский нефтеперерабатывающий завод и МИА "Россия сегодня" создали интерактивный проект о природе Капотни, сообщает пресс-служба предприятия.

Игра "Тайное богатство" рассказывает о флоре и фауне района. На юго-востоке Москвы обитает свыше 160 видов птиц и млекопитающих. При этом многие из них занесены в Красную книгу Москвы. В Капотне обитают редкие виды чаек и уток, лягушки, зайцы, лисы. Кроме того, в районе растет осока, тростник и другие растения.

В игре пользователям нужно найти места обитания животных. В процессе участники будут узнавать интересные факты о птицах или млекопитающих.

Игра доступна на сайте.

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