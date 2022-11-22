Новый комплекс Московского НПЗ получит самые современные системы безопасности

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На строительной площадке комплекса глубокой переработки нефти Московского НПЗ завершен монтаж крупногабаритного оборудования секции гидрокрекинга. Благодаря новым технологиям завод сможет улучшить качество перерабатываемой нефти до мировых показателей, сообщает пресс-служба МНПЗ.

На площадке установили аппараты и колонное оборудование производства Санкт-Петербурга и Волгограда. С помощью аппаратов на заводе будут перерабатываться тяжелые нефтяные отходы в бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.

Заместитель гендиректора Московского НПЗ по техническим вопросам Олег Лазарев уточнил, что подобные системы переработки нефти позволят заводу отказаться от производства неэкологического топлива.

"Комплекс будет оснащен передовыми системами противоаварийной защиты и автоматизированными системами управления технологическим процессом", – сообщил Лазарев.

Он также подчеркнул, что руководство НПЗ выступает за системный подход при обеспечении промышленной безопасности. Прогнозирование разных обстоятельств позволяет специалистам заблаговременно избежать нештатных ситуаций, что способствует безопасной эксплуатации оборудования.

Проект стал завершающим по модернизации предприятия, которую осуществляла компания "Газпром нефть" с 2011 года.

"Мы приветствуем системный подход в обеспечении промышленной безопасности действующих и строящихся объектов Московского нефтеперерабатывающего завода. На предприятии применяют широкий спектр предиктивных методов, направленных на упреждение возникновения нештатных ситуаций. Такие меры позволяют безопасно эксплуатировать высокотехнологичное оборудование", – отметил в ходе визита на МНПЗ заместитель руководителя Ростехнадзора Вадим Сергеев.

До этого автоматизированную систему мониторинга воздуха Московского НПЗ назвали лучшей в рамках всероссийского конкурса "Надежный партнер – Экология".

Данные с датчиков системы в онлайн-режиме передаются в Росприроднадзор, департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и службы завода. Это позволяет контролировать ситуацию на территории производственных площадей и принимать меры в случае необходимости.



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