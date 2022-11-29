Московское предприятие разработало систему мониторинга состояния мостов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская корпорация "САГА" создала систему мониторинга состояния мостов, она полностью автономна и функционирует беспрерывно, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что данная система включает в себя акустико-эмиссионные датчики. С помощью звуковых волн они позволяют оценить состояние мостовых сооружений и зафиксировать даже мельчайшие трещины в несущих конструкциях.

В случае значимого дефекта система подаст сигнал диспетчеру и отправит точные координаты проблемного участка, а также рекомендации для действий обслуживающему персоналу. Кроме того, раз в сутки она самостоятельно проверяет работу датчиков, поэтому если один из них выйдет из строя, то диспетчер получит предупреждающий сигнал.

"Разработка в первую очередь актуальна для отслеживания состояния мостов, которым более 50 лет или которые находятся в зоне вечной мерзлоты и в районах с высокой сейсмичностью. Такие датчики уже установлены более чем на 20 сооружениях", – приводит слова Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что соответствующий мониторинг также может применяться в аэрокосмических проектах, медицине и на крупных промышленных объектах. Это, подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, позволит значительно снизить количество плановых ремонтных работ.

Такие датчики уже активно используются ведущими предприятиями нефтегазовой и химической отраслей. Чтобы специалисты лучше понимали и правильно интерпретировали визуальные сигналы, которые подает система, компания проводит обучение.

Отмечается, что корпорация "САГА" является отечественным производителем и вендором высокотехнологичного оборудования и IТ-решений в области систем самообслуживания. Компания работает на рынке более 15 лет. В настоящее время оборудование и софт предприятия используют большинство организаций, которые специализируются на промышленной безопасности.

"Специалисты корпорации могут меньше чем за полтора года развернуть комплексную систему мониторинга на мосту любой сложности. Как показывает опыт применения данной системы, мосты или эстакады служат на десятилетия дольше", – говорится в сообщении.

На предприятии также выпускают автоматические депозитные машины, платежные и информационные терминалы, билетные аппараты, банкоматы, кассы самообслуживания и системы электронной очереди. Всего в ассортименте компании представлено свыше 700 моделей и модификаций различных устройств.

Ранее сообщалось, что корпорация "САГА" разработала новые модели зарядных станций для коммерческого и частного применения в настенном и напольном исполнении. Зарядка в среднем занимает от двух до пяти часов.

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