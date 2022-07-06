Московское предприятие запатентовало банкомат с функцией рециркуляции денег

11:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московское предприятие запатентовало банкомат SAGA S-200 ATM с функцией рециркуляции денег. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Оборудование сделано преимущественно из отечественных деталей и материалов. Отмечается, что предприятие сможет выпускать более 25 000 банкоматов в год.
"В условиях санкций многие российские компании ищут замену иностранным комплектующим среди отечественных разработок. Сегодня наши промышленные предприятия предлагают такую продукцию, в том числе и в высокотехнологичной сфере. Например, корпорация "САГА" разработала и запатентовала банкомат, произведенный в Москве", – сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, функция рециркуляции денег предполагает прием банкнот от одного клиента и выдачу их другому без обработки в банке или другом финансовом учреждении. Овчинский считает, что это позволит в значительной степени снизить расходы на инкассацию.
Кроме того, российский банкомат позволит финансовым учреждениям улучшить скорость и качество обслуживания, а также снизить зависимость от иностранных поставщиков. Акт испытаний аппарата направили в министерство промышленности и торговли РФ. Разработчики уверяют, что банкомат сможет записывать все операции на видео, считывать штрих-код и QR-код.
Гендиректор корпорации Андрей Жолобов рассказал, что работа над устройством велась свыше семи лет.
"Важно, что наша компания также оказывает услуги по сервисному обслуживанию собственных продуктов. С марта 2022 года иностранные поставщики лишили российский рынок такой опции. В связи с этим банкомат S-200 ATM отвечает всем требованиям, которые существуют в данный момент на рынке финтех-устройств в России", – пояснил Жолобов.
Ранее сообщалось, что до трех миллионов человек выросло количество пользователей электронной медицинской карты (ЭМК) в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в Москве. Этот показатель в три раза больше, чем в прошлом году. Данный сервис является ключевым в столичном здравоохранении.
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