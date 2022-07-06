Вторая волна приема детей в первый класс через госуслуги стартовала в РФ

Вторая волна приема заявлений на запись детей в первый класс через портал госуслуг стартовала в России. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Вторая волна предназначена для детей, проживающих на территории, которая не закреплена за школой. Отмечается, что ребенка зачислят в школу, если есть свободные места.

При этом подать заявление можно будет до 5 сентября.

"Уведомление о зачислении придет в личный кабинет после того, как школа издает акт о зачислении ребенка в первый класс", – говорится в сообщении.

Ранее Госдума приняла проект закона о бесплатном двухразовом питании в школах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно проекту, обеспечить бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ должны в школах во всех российских регионах. Средства на эти цели могут быть выделены из муниципального, регионального и федерального бюджетов.

