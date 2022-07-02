В WhatsApp появится возможность скрывать присутствие в сети

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В WhatsApp пользователи могут скрывать информацию о последней активности, а после обновления они смогут получить функцию невидимки. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

После нового обновления получится установить настройки, согласно которым увидеть статус "В сети" смогут все пользователи или только контакты. Также скрыть данную информацию получится либо от всех, либо от конкретных контактов.

Ожидается, что функция появится в ближайшее время в бета-версии для Android, iOS и ПК.

Ранее стало известно, что пользователи бета-версии WhatsApp for Business смогут видеть, с какого устройства было отправлено сообщение, а также информацию и подпись отправителя. При этом данные отправителя не будут передаваться другим пользователям.

