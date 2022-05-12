В WhatsApp появится новая функция

Фото: depositphotos/diego_cervo

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, сообщает портал WABetaInfo.

Так, в бета-версии WhatsApp под номером 2.2218.0 для компьютеров рядом с каждым сообщением появилась кнопка для быстрого ответа. С помощью кнопки пользователь может сразу набрать сообщение и отправить его собеседнику.

На данный момент пользователям, которые общаются в мессенджере на компьютере, доступен только один способ ответа в чате. Им нужно навести курсор на сообщение, нажать на появившийся значок меню и выбрать пункт "Ответить".

По данным портала, возможность быстрого ответа на сообщения пока находится в стадии разработки. Пока неизвестно, когда функция станет доступна всем пользователям.

Ранее сообщалось, что WhatsApp выпустил обновление для iPhone с поддержкой звонков на 32 человека. До этого групповые звонки в WhatsApp вмещали до восьми участников.

В обновленной версии говорящие пользователи групповых вызовов подсвечиваются, рядом с их профилем появляются звуковые волны. Кроме того, изменен дизайн экранов данных контактов, групп и голосовых сообщений. У пользователей мессенджера также появился доступ к избранным медиафайлам в галерее. В скором времени обновление будет выпущено и для Android.

