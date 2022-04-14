В WhatsApp появится новая бизнес-функция

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Мессенджер WhatsApp дополнят новой функцией для бизнеса, сообщает "Газета.ру".

В настоящий момент администрация приложения разрабатывает возможность оформить заказ товаров у бизнес-аккаунтов. Воспользоваться этим предложением уже могут участники бета-тестирования.

В чатах с бизнес-аккаунтами появится ярлык, при нажатии на который можно будет добавить в корзину товары из предлагаемого каталога. Информацию о выбранной продукции затем перенаправят в чат для дальнейшего оформления и оплаты.

Ранее стало известно, что в WhatsApp упростят общение с несохраненными контактами. Первоначально функцию протестируют на смартфонах с Android, после чего ее предоставят и пользователям на iOS.