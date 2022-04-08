Описан популярный способ кражи данных в WhatsApp

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При пересылке вирусного контента через популярные мессенджеры пользователи могут случайно заразить чужой гаджет или перевести своих знакомых и друзей на опасный ресурс, рассказал "Газете.ру" эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

По его словам, иногда пользователи самостоятельно пересылают своему списку контактов сообщения, в которых содержится ссылка на фишинговый ресурс. Галов подчеркнул, что именно таким образом пользователи мессенджера WhatsApp могут столкнуться в том числе с мошенничеством и кражей данных.

Он призвал не сообщать сторонним пользователям конфиденциальные данные и не переходить по подозрительным ссылкам, в том числе от знакомых.

Ранее были названы приложения, в которые опасно заходить с включенным VPN. Так, по словам специалиста, следует отключать данную функцию, когда нужно зайти в почту, где есть много диалогов, так как она может содержать данные от сайтов, сведения о местоположении, банковских картах, а также о планах клиента и покупках.

