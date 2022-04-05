Пользователей WhatsApp предупредили о рассылке вредоносной программы

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Злоумышленники начали рассылать пользователям WhatsApp письма с вредоносной программой, сообщает портал Bleepingcomputer со ссылкой на исследователей Armoblox.

Пользователи получают аудиосообщение с возможностью воспроизведения. После прослушивания злоумышленники проводят жертву через ряд шагов, устанавливая вредоносную программу на устройство для дальнейшей кражи персональных данных.

Отправитель таких писем маскируется под сервис Whatsapp Notifier и использует адрес электронной почты Центра безопасности дорожного движения Московской области.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам фейковые письма с требованием погасить задолженность перед Федеральной службой судебных приставов. Злоумышленники также создают поддельные справки, постановления и формы, копирующие оригинальные.

