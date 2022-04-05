В WhatsApp появится функция, упрощающая общение с несохраненными контактами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В WhatsApp появится новая функция, которая решит проблему общения с несохраненными в телефонной книге контактами. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Пользователи смогут быстро отправлять сообщение несохраненному контакту, звонить и добавлять его в телефонную книгу. Сначала функция станет доступна для смартфонов на Android. Позднее такую возможность предоставят и пользователям iOS.

Помимо этого, в мессенджере может появиться возможность отправки больших файлов. Также будут улучшены голосовые заметки и ряд других опций WhatsApp.

Ранее стало известно, что в социальной сети "Одноклассники" появится возможность входа с помощью QR-кода. Специалисты утверждают, что это позволит быстро переключаться между разными устройствами без потери активной сессии использования соцсети.

