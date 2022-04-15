В WhatsApp появятся функции социальной сети

16:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Разработчики внедрят в WhatsApp функцию создания сообществ. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.
"Школы, клубы и некоммерческие организации сегодня полагаются на WhatsApp для безопасного общения и решения множества различных задач. <...> Благодаря многочисленным отзывам наших пользователей мы увидели, что можем еще больше упростить общение в группах. Так у нас возникла идея новой функции – сообществ WhatsApp", – говорится в публикации.
Благодаря новой функции, которая частично станет доступна уже на текущей неделе, пользователи смогут объединять несколько групп, а администраторы сообществ получат возможность управлять группами и отправлять сообщения всем группам одновременно. При этом отдельные чаты в рамках одной группы по-прежнему будут работать.
Содержимое сообществ будет защищено сквозным шифрованием. Кроме того, их временно нельзя будет найти через строку поиска, а возможность пересылки сообщений ограничат, чтобы сократить распространение дезинформации в группах.
Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция для бизнеса. В чатах с бизнес-аккаунтами добавят ярлык, при нажатии на который можно будет добавить в корзину товары из предлагаемого каталога. Информацию о выбранной продукции затем перенаправят в чат для дальнейшего оформления и оплаты.
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