В WhatsApp появятся функции социальной сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Разработчики внедрят в WhatsApp функцию создания сообществ. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.

"Школы, клубы и некоммерческие организации сегодня полагаются на WhatsApp для безопасного общения и решения множества различных задач. <...> Благодаря многочисленным отзывам наших пользователей мы увидели, что можем еще больше упростить общение в группах. Так у нас возникла идея новой функции – сообществ WhatsApp", – говорится в публикации.

Благодаря новой функции, которая частично станет доступна уже на текущей неделе, пользователи смогут объединять несколько групп, а администраторы сообществ получат возможность управлять группами и отправлять сообщения всем группам одновременно. При этом отдельные чаты в рамках одной группы по-прежнему будут работать.

Содержимое сообществ будет защищено сквозным шифрованием. Кроме того, их временно нельзя будет найти через строку поиска, а возможность пересылки сообщений ограничат, чтобы сократить распространение дезинформации в группах.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится новая функция для бизнеса. В чатах с бизнес-аккаунтами добавят ярлык, при нажатии на который можно будет добавить в корзину товары из предлагаемого каталога. Информацию о выбранной продукции затем перенаправят в чат для дальнейшего оформления и оплаты.

