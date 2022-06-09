В бизнес-аккаунтах WhatsApp появится новая функция

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Пользователи бета-версии WhatsApp for Business смогут видеть, с какого устройства было отправлено сообщение, а также информацию и подпись отправителя, сообщает "Газета.ру".

При этом данные отправителя не будут передаваться другим пользователям, а будут доступны только для тех, кто связан с бизнес-аккаунтом. Для стандартных учетных записей функция недоступна.

Сроки выхода обновления для WhatsApp for Business неизвестны.

Ранее стало известно, что в новой IOS 16 на устройствах Apple появится возможность копировать текст из видео. Кроме того, пользователи смогут выделять объекты с изображений и отправлять их в сообщениях без заднего фона.

Также появится возможность автоматически открывать доступ к фото некоторым пользователям.

