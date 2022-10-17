Столичный производитель разработал инновационные зарядные станции для электромобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский производитель высокотехнологичного оборудования создал инновационные зарядные станции. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что столичная корпорация "САГА" разработала новые модели зарядных станций для коммерческого и частного применения в настенном и напольном исполнении. Зарядка в среднем занимает от двух до пяти часов.

Кроме этого, на станциях есть возможность управления процессом питания электромобиля с помощью мобильного приложения. Зарядные станции адаптированы под разные климатические условия.

Ранее Сергей Собянин заявил, что через 15 лет порядка 90% жителей столицы будут передвигаться по городу на электротранспорте. При этом через 10 лет, по прогнозу мэра, пользоваться электротранспортом будут 70% горожан. Мэр также уточнил, что в настоящее время 50% москвичей передвигаются на электротранспорте.



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