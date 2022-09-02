Собянин спрогнозировал, сколько москвичей будут ездить на электротранспорте через 15 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Через 15 лет порядка 90% жителей столицы будут передвигаться по городу на электротранспорте, заявил Сергей Собянин в ходе своего выступления на просветительском марафоне "Знание".

При этом через 10 лет, по прогнозу мэра, пользоваться электротранспортом будут 70% горожан.

"Так что у нас светлое будущее не за горами", – приводит РИА Новости его слова.

Мэр уточнил, что в настоящее время 50% москвичей передвигаются на электротранспорте.

Ранее сообщалось, что столичные власти выделили 130 миллионов рублей на установку в городе быстрых зарядных станций для электромобилей. В настоящее время из 109 городских зарядных станций 42 соответствуют современным стандартам: они интегрированы в приложение "Московский транспорт", а с их помощью можно зарядить автомобиль всего за 20 минут.

