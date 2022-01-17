Эксперты сравнили выгоду использования электрокаров и машин на дизеле или бензине

Фото: depositphotos/zenjung

Эксперты объяснили, почему использовать электрокары выгоднее, чем машины на дизеле или бензине. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто, в случае с электрическим авто владелец может сэкономить на эксплуатации и обслуживании.

"Электричество, которым заряжаешься в Москве, бесплатно сейчас на большинстве заправок.<...> Можно сильно сэкономить на каждой зарядке: километр бензиновый оборачивается в 10 рублей, допустим, а на электричестве – 10 копеек", – сравнил эксперт.

Моржаретто согласился, что изначальная цена электромобиля дороже аналога на бензине или дизеле. Средняя цена новой электрической машины в РФ составляет 4–5 миллионов рублей.

"Электромобили выгоднее ДВС в обслуживании, это обусловлено меньшим количеством узлов, которые подвергаются воздействию во время эксплуатации. Также одинаковый пробег на электричестве оказывается дешевле, чем на бензине или дизеле", – считает руководитель направления Декарбонизация и климатическая политика Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко.

По информации Ассоциации европейского бизнеса, в 2021 году продажи электрокаров в России увеличились в 2,6 раза. Как утверждает Моржаретто, росту данного сегмента рынка может поспособствовать отсутствие ограничительных мер со стороны государства.

В свою очередь, Грушевенко считает, что в стране недостаточно стимулирующих мер. В частности, речь идет о субсидиях, отмене налога, бесплатных парковках и проезде по выделенным полосам.

"Более того, люди опасаются значительной потери эксплуатационных свойств электромобилей в зимний период, главным образом пробега на одной зарядке", – подытожила эксперт.

Ранее столичные власти выделили 130 миллионов рублей на установку в городе быстрых зарядных станций для электромобилей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

В настоящее время из 109 городских зарядных станций 42 соответствуют современным стандартам: они интегрированы в приложение "Московский транспорт", а с их помощью можно зарядить автомобиль всего за 20 минут.