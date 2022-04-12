В Дептрансе заявили об увеличении количества зарядок для электромобилей в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Зарядок для электромобилей в столице становится все больше, на сегодняшний день их 87, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поручил поддерживать развитие электротранспорта, поэтому с 2019 года в городе работает программа "Энергия Москвы" – мы увеличиваем число зарядок на улицах, запускаем меры поддержки для владельцев таких автомобилей. Сегодня бесплатно зарядить электромобиль можно уже на 87 зарядных станциях", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в столице рядом с бизнес-центрами и ТЦ было организовано пять хабов – специальных мест на оборудованной площадке, где могут одновременно заряжаться от четырех авто.

Отмечается, что первый городской хаб открыли 1 января 2022 года на улице Тестовской, 9. За это время на быстрой и медленной зарядках подзарядились 980 раз.

Ранее зарядная станция для электромобилей заработала на Ленинградском вокзале в Москве. Она будет работать в тестовом режиме до конца июня 2022 года. В этот период зарядить электромобиль можно будет бесплатно.

До этого стало известно, что столичные власти выделили 130 миллионов рублей на установку в городе быстрых зарядных станций для электромобилей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

В настоящее время из 109 городских зарядных станций 42 соответствуют современным стандартам: они интегрированы в приложение "Московский транспорт", а с их помощью можно зарядить автомобиль всего за 20 минут.

