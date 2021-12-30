Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Первая зарядная станция для электромобилей заработала на Ленинградском вокзале в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

"Одновременно ей могут воспользоваться два электрокара. Максимальный ток на один канал заряда – 32 ампера", – говорится в сообщении.

Зарядная станция будет работать в тестовом режиме до конца июня 2022 года. В этот период зарядить электромобиль можно будет бесплатно.

Ранее столичные власти выделили 130 миллионов рублей на установку в городе быстрых зарядных станций для электромобилей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

В настоящее время из 109 городских зарядных станций 42 соответствуют современным стандартам: они интегрированы в приложение "Московский транспорт", а с их помощью можно зарядить автомобиль всего за 20 минут.

