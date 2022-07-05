Собянин рассказал о будущем электромобилей в Москве

Электромобилей в Москве станет значительно больше в ближайшие 5-7 лет. А электробусы вообще должны вытеснить неэкологичный общественный транспорт.

Как будет развиваться Москва, сегодня обсуждали на форуме "Территория смыслов". Он проходит в подмосковном Солнечногорске. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.