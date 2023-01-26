Воздух в Москве стал чище в новогодние праздники

Фото: Агентство "Москва"

В Москве воздух стал чище в новогодние праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосэкомониторинга.

С 1 по 8 января концентрация диоксида азота вблизи автотрасс упала на 14%, также было зафиксировано снижение концентрации оксида углерода на 25% и взвешенных частиц РМ10 на 35% по сравнению с периодом с 24 по 31 декабря 2022 года.

В пресс-службе подчеркнули, что падение данных показателей напрямую связано с уменьшением количества автомобилей на дорогах. В Мосэкомониторинге обратили внимание на то, что автотранспорт является одним из ключевых факторов в загрязнении атмосферного воздуха.

Представители учреждения отметили, что в праздничные дни оттепели сменились морозами, также прошли осадки в виде дождя и снега. Наблюдались умеренные и интенсивные условия рассеивания с ослаблением вечером 8 января. Однако даже в этот период концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышала установленные нормативы.

Ранее стало известно, что в Москве продолжает снижаться концентрация вредных веществ в воздухе на фоне модернизации общественного транспорта и промышленных предприятий. Об этом заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он напомнил, что по городу курсируют порядка тысячи электробусов, также испытания прошли двухсекционные электробусы. Еще один положительный фактор, влияющий на улучшение экологии города, – рост популярности электромобилей.

В столице отметили тенденцию к уменьшению загрязнения воздуха

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