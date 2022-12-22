Около 30 электробусных маршрутов запустят в Москве в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице планируется запуск 30 электробусных маршрутов в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем телеграм-канале.

В течение 2023 и 2024 годов в город поступит около 1 000 улучшенных электробусов. Их основные преимущества заключаются в удвоенной емкости батареи, более ярком указатели маршрута и запасе хода после подзарядки до 90 километров.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечает, что увеличение количества электробусов и маршрутов для них позволит улучшить экологию города и сделать поездки пассажиров комфортнее.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столичный парк электробусов планируется расширить до 2 тысяч машин к концу 2023 года. В настоящее время по улицам города ходит тысяча таких машин, а сеть их маршрутов составляет до 790 километров.

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