Самолет вернулся в аэропорт Стамбула из-за сильного запаха дуриана

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Самолет рейсом Стамбул – Барселона вернулся в аэропорт вылета в связи с невыносимым запахом тропического фрукта дуриан. Об этом информирует телеканал TRT Haber.

Фрукт находился в грузовом отсеке. По данным телеканала, экипаж почувствовал сильный запах, после чего капитан принял решение вернуться в качестве меры предосторожности. На тот момент самолет находился над воздушным пространством Болгарии.

"После осмотра груза самолета, который без проблем приземлился в Стамбуле, было установлено, что датчики сработали из-за тропического фрукта под названием дуриан, который в спелом виде имеет тяжелый запах", – говорится в сообщении.

Известно, что дуриан описывают выражением "ад снаружи – рай внутри". Причина его сильного запаха заключается в сере, которая содержится во фрукте.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет рейсом Стамбул – Екатеринбург совершил посадку в Сочи. Аварийная ситуация возникла над Черным морем примерно через 18 минут после вылета.

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