Летевший из Казахстана самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево – СМИ

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Самолет, выполнявший рейс из Алма-Аты в Москву, совершил аварийную посадку в Шереметьево. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, речь идет о рейсе SU9 FV6536. Уточняется, что на борту сработал сигнал о течи гидрожидкости из двигателя. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Korean Air, летевший из Стамбула в Сеул, совершил экстренную посадку в Баку. Причиной аварийной посадки Airbus A330 стал отказ одного из двигателей. Никто не пострадал.

До этого самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Горно-Алтайск, совершил посадку в Омске из-за запаха горелой проводки в салоне. Воздушное судно осмотрели технические службы.

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