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Транспорт

РФ будет выпускать сотни самолетов различных модификаций в год – Мишустин

РФ будет выпускать сотни самолетов различных модификаций в год – Мишустин

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Через несколько лет Россия будет выпускать более сотни российских самолетов различных модификаций в год. Об этом рассказал Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства за 2022 год перед депутатами в Госдуме.

Так, первый полет Sukhoi Superjet с двигателем пятого поколения ПД-8 пройдет в ближайшие три месяца. Еще провели успешные летные испытания Ил-114 и легкого многоцелевого самолета "Байкал". А в декабре прошлого года были сертифицированы двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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