Специалисты Московского зоопарка показали следующий этап восстановления медведя Диксона

Специалисты Московского зоопарка продолжают помогать белому медведю Диксону восстанавливаться после ранений, которые он получил в Красноярском крае. Чтобы он мог выходить на улицу при любых погодных условиях, сотрудники зоосада постелили маты в его уличном вольере. Медведь впервые добрался по ним до бассейна.

Директор зоопарка опубликовала кадры прогулки животного в официальном телеграм-канале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.