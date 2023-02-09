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Специалисты Московского зоопарка показали следующий этап восстановления медведя Диксона

Специалисты Московского зоопарка показали следующий этап восстановления медведя Диксона

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Специалисты Московского зоопарка продолжают помогать белому медведю Диксону восстанавливаться после ранений, которые он получил в Красноярском крае. Чтобы он мог выходить на улицу при любых погодных условиях, сотрудники зоосада постелили маты в его уличном вольере. Медведь впервые добрался по ним до бассейна.

Директор зоопарка опубликовала кадры прогулки животного в официальном телеграм-канале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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животныегородвидеоАлина Гилева
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