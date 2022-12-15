Медведь Диксон впервые вышел в заснеженный вольер Московского зоопарка

Медведь Диксон впервые вышел в заснеженный вольер. Видео долгожданного события выложила директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Для медведя это первый естественный снег в новом доме.

На кадрах видно, как Диксон сначала высовывает морду на улицу и принюхивается. Он долго ходил по вольеру, исследовал территорию, а потом погрузился в бассейн. После водных процедур медведь вылез и начал обтираться об снег.

Риск повредить раненые места у Диксона минимален, подчеркивают в зоопарке. Однако зоологи продолжают пристально наблюдать за самочувствием медведя. Если станет ясно, что прогулки мешают процессу заживления ран, их придется снова отменить.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.