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Новости

Новости

08 февраля, 12:55

Город

"Мой район. В один клик": сервис "Мои платежи"

"Мой район. В один клик": сервис "Мои платежи"

"Техно": дайджест техно новостей

Компания Microsoft презентовала поисковик с искусственным интеллектом

"Актуальный репортаж": беспилотный состав может появиться в московском метро

Новости часа: 8 млн диагнозов поставлено с помощью искусственного интеллекта в Москве

Новости часа: в России активизировалась эпидемия коронавирусной инфекции

"Техно": презентация новых гаджетов от Samsung

Новости часа: державы должны отказаться от применения ядерного оружия первыми

В "Яндексе" заявили о штатной работе всех сервисов компании

"ТЕХНО": чат-бот ChatGPT с искусственным интеллектом появился в Сети

Видеогид о московских районах и муниципальных поселениях.

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