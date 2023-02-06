В "Яндексе" заявили о штатной работе всех сервисов компании

Фото: depositphotos/FellowNeko

Все сервисы "Яндекса" работают в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты "Яндекса" уже работают над восстановлением доступа к сервисам компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IT-гиганта.

6 февраля пользователи сообщали, что у них не работает ряд сервисов "Яндекса", в том числе "Музыка", "Кинопоиск", "Такси" и "Лавка", а также непосредственно сам поисковик.



Названа возможная причина сбоев в работе App Store в РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!