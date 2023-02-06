18:14Технологии
В "Яндексе" заявили о штатной работе всех сервисов компании
Фото: depositphotos/FellowNeko
Все сервисы "Яндекса" работают в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что специалисты "Яндекса" уже работают над восстановлением доступа к сервисам компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IT-гиганта.
6 февраля пользователи сообщали, что у них не работает ряд сервисов "Яндекса", в том числе "Музыка", "Кинопоиск", "Такси" и "Лавка", а также непосредственно сам поисковик.
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