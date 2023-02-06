В "Яндексе" заявили, что работают над устранением сбоев в работе сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты "Яндекса" уже работают над восстановлением доступа к сервисам компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IT-гиганта.

Ранее в понедельник пользователи сообщали, что у них не работает ряд сервисов "Яндекса", в том числе "Музыка", "Кинопоиск", "Такси" и "Лавка", а также непосредственно сам поисковик.

"Наши специалисты работают над устранением сложностей", – отметили в компании, не уточнив, что стало причиной сбоя.

В свою очередь, в VK отметили, что платформа "Дзен" работает в штатном режиме.

До этого сбой произошел в работе App Store. С проблемами столкнулись многие российские владельцы устройств Apple.

В техподдержке Apple отмечали, что компания непричастна к перебоям. Пользователям рекомендовали удалить VPN-приложtния, поскольку проблема могла быть вызвана именно ими.



Названа возможная причина сбоев в работе App Store в РФ

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