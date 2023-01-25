Пользователи сообщили о сбое в работе приложения App Store

Фото: скрин приложения

Магазин приложений App Store перестал работать у многих пользователей в России. Об этом сообщают пользователи Сети.

Также недоступны другие сервисы Apple. Некоторые пишут, что с такими проблемами столкнулись все российские операторы, за исключением МТС.

Ранее сообщалось, что после ухода американской компании Apple с российского рынка операторы не договорились с ней о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на своих сетях для смартфонов iPhone 14. Из-за этого в телефонах пропали файлы с настройками для каждой конкретной сети. Остался "условно универсальный" профиль, который не учитывает особенностей и возможностей сетей.

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