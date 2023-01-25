11:44Технологии
В Apple заявили, что сбои в App Store не связаны с деятельностью компании
Фото: TACC/Zuma
В технической поддержке корпорации Apple заявили о непричастности к сбоям в магазине приложений App Store. Об этом сообщает ТАСС.
"Информации о сбоях в AppStore с нашей стороны нет", – отметили в техподдержке.
По словам специалиста, причиной сбоев могли стать VPN-сервисы, которые вызывают некорректную работу даже в выключенном режиме. В Apple посоветовали пользователям удалить такие сервисы, а также сбросить настройки сети.
На данный момент магазин приложений App Store работает в штатном режиме, все неполадки устранены.
Ранее сообщалось, что App Store перестал работать у многих пользователей на территории России. Многие сообщали в Сети, что отключились и другие сервисы Apple. Некоторые отметили, что клиенты оператора МТС не заметили перебоев с App Store.
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