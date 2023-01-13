Технический сбой произошел в работе сайта авиакомпании Royal Flight

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В работе сайта российской авиакомпании Royal Flight произошел технический сбой. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"В настоящий момент ведутся работы по восстановлению работоспособности сайта", – говорится в сообщении.

До этого в СМИ сообщалось, что из-за антироссийских санкций авиакомпания практически прекратила свою деятельность. У нее перестал работать сайт, а около трети сотрудников были уволены.

В июне 2022 года уточнялось, что компания не оплачивает обслуживание самолетов. До санкций в распоряжении компании было 13 разных боингов. Позже 11 из них оказались задержанными за рубежом.



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