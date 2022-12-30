Центр госуслуг "Мои документы" открылся после капремонта в Печатниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Печатниках после капитального ремонта возобновил работу центр госуслуг "Мои документы". Об этом сообщила директор центров госуслуг Москвы Ольга Фефелова.

"После капитального ремонта открылся центр госуслуг района Печатники. Обновленный офис стал просторнее и светлее за счет грамотного подхода к организации пространства, соотношения корпоративных цветов в интерьере и мебели", – приводят слова Фефеловой на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе капремонта специалисты расширили зону ожидания для посетителей на 70%. Число компьютеров в зоне электронных услуг увеличили в 3 раза. В центре открыли кафе и обустроили зону для бракосочетания.

Для маломобильных граждан и семей с детьми созданы необходимые условия. Юные посетители центра могут провести время в игровой.

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Васютин сообщил, что результатом проведенных работ стала созданная специалистами система оповещения и управления эвакуацией. В центре повысили уровень безопасности.

Центр госуслуг "Мои документы" в Печатниках открыт ежедневно с 08:00 до 20:00.

Самой популярной услугой в столичных центрах "Мои документы" в 2022 году стало предоставление информации жилищного учета. За получением выписки москвичи обратились более 2,1 миллиона раз.

Общее количество оказанных услуг в центрах за 2022 год составило более 27 миллионов.



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