Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Электронную книжку волонтера можно заказать на платформе "Госуслуги", сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

"При выборе этой услуги, госуслуги автоматически проверит есть ли у Вас аккаунт на ДОБРО.РФ и предоставит PDF-файл с вашей книжкой волонтера", – отметил Метелев.

По словам главы комитета Госдумы, бумажную и заверенную печатью книжку волонтера можно получить в любом многофункциональном центре столицы. Кроме этого, пользователям госуслуг планируется предоставлять информацию о мероприятиях и ближайших к ним Добро.Центрах, добавил Метелев.

Ранее сообщалось, юрист Владимир Комсолев рассказал, как сэкономить с помощью портала "Госуслуги" до конца 2022 года. По словам эксперта, пользователи могут оплатить до 1 января госпошлину со скидкой 30%.

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