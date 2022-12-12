Юрист объяснил, как сэкономить с помощью портала "Госуслуги" до конца 2022 года

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

С 1 января следующего года на портале "Госуслуги" закончится скидка в 30% на оплату госпошлин, подобной возможностью следует воспользоваться до конца декабря. Таким мнением поделился правозащитник, юрист Владимир Комсолев.

Госпошлина может быть самой разной, например на замену общегражданского паспорта в связи с потерей, порчей или изменением фамилии. Эксперт отметил, что гражданин сможет оформить заявку в декабре, но получить услугу в январе.

"Госуслуги оказываются следующим образом: вы подаете заявку и уплачиваете госпошлину, и это желательно сделать до конца года, чтобы воспользоваться скидкой. А получить услугу вы фактически можете уже в следующем году", – поделился Комсолев в интервью радио Sputnik.

Помимо этого, юрист рекомендовал подать заявку на оформление нового водительского удостоверения и загранпаспорта. Однако права, чей срок действия заканчиваются в 2023 году, будут продлены еще на три. Поэтому следует уделить внимание именно загранпаспорту, так как на его оформление достаточно дорогая госпошлина.

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