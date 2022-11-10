Сбер запустит SberPay NFC на Android в ноябре

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В ноябре Сбер запустит SberPay NFC на смартфонах Android. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя правления Сбербанка Кирилла Царева.

Он рассказал, что SberPay пользовались около 2 миллионов пользователей, когда были доступны сервисы Google Pay и Apple Pay. По мнению Царева, сейчас эта цифра увеличится.

"В SberPay будут доступны карты "Мир", и для нас это возможность дать клиенту на выбор несколько сервисов наряду с Mir Pay и Samsung Pay", – сказал Царев.

Ранее "Тинькофф Банк" запустил сервис мгновенных платежей с помощью телефона Tinkoff Pay. В настоящее время доступны онлайн-платежи через сервис, в будущем клиенты банка получат и офлайн-доступ.

В течение 2022 и 2023 годов в сервис будут внедрены новые функции.



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