VPN-приложение "Лаборатории Касперского" прекратит работу в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Работа VPN-приложения Kaspersky Secure Connection будет прекращена в России, сообщается на сайте "Лаборатории Касперского".

Отмечается, что платную версию приложения можно будет приобрести до конца текущего года, в то время как бесплатная прекратит работу 15 ноября.

"Отключение продукта в России будет происходить поэтапно, чтобы свести неудобства для текущих пользователей к минимуму", – рассказали в компании.

После покупки платной версии приложение можно будет использовать до завершения срока лицензии или текущей подписки. При этом русскоязычная версия Kaspersky Secure Connection будет оставаться доступной на сайтах "Лаборатории Касперского". В компании добавили, что подобные изменения будут затрагивать только пользователей из России.

Уточняется, что в "Лаборатории Касперского" отказались назвать причины прекращения работы сервиса.

Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что основная опасность использования сервисов VPN заключается в компрометации личных данных. Подобный риск возрастает, если речь идет о бесплатных сервисах.

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