Собянин заявил, что запуск БКЛ возможен в ближайшие дни

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Запуск Большой кольцевой линии метро Москвы возможен в ближайшие дни. Об этом заявил Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

По словам градоначальника, открытие линии станет "очень серьезным подспорьем" для всего метро и наземного транспорта.

Мэр столицы отметил, что строительство БКЛ полностью закончено. Он напомнил, что президент чуть больше года назад принимал участие в открытии Большой кольцевой линии метро, когда было построено две трети объекта.

"В ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу", – подчеркнул Собянин.

Ранее мэр столицы рассказал, что 69 новых станций открыли в Москве с 2011 года. По его словам, за предыдущие 42 года было открыто столько же станций столичного метрополитена, сколько и с 2011-го по сегодняшний день.

Градоначальник указал, что с учетом Московского центрального кольца сеть метро увеличилась в 1,5 раза, или на 31 станцию. По его словам, в рабочий день новыми станциями пользуются свыше 1,5 миллиона пассажиров.



Собянин: с 2011 года сеть московского метро с учетом МЦК выросла в полтора раза

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