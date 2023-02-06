"ТЕХНО": чат-бот ChatGPT с искусственным интеллектом появился в Сети

Новый проект "Техно" расскажет о новостях в IT-сфере и поможет сориентироваться в пространстве инноваций. Это обзор основных событий из мира науки и техники с пошаговой инструкцией по применению.

В мировой Сети появился продвинутый чат-бот ChatGPT с искусственным интеллектом. Его разработала компания OpenAI. Дело в том, что этот чат-бот способен писать релизы и сочинения, а также найти нужную информацию в компьютерном коде.

Подробнее – в программе "ТЕХНО".