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Технологии

"ТЕХНО": чат-бот ChatGPT с искусственным интеллектом появился в Сети

"ТЕХНО": чат-бот ChatGPT с искусственным интеллектом появился в Сети

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Новый проект "Техно" расскажет о новостях в IT-сфере и поможет сориентироваться в пространстве инноваций. Это обзор основных событий из мира науки и техники с пошаговой инструкцией по применению.

В мировой Сети появился продвинутый чат-бот ChatGPT с искусственным интеллектом. Его разработала компания OpenAI. Дело в том, что этот чат-бот способен писать релизы и сочинения, а также найти нужную информацию в компьютерном коде.

Подробнее – в программе "ТЕХНО".

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